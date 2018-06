“Jugando así, no puede volver a la Argentina. Es una vergüenza no tener una jugada preparada. Sabiendo que los islandeses medían 1,90, tiramos todos los córners a cabecear. No hicimos una jugada corta”, aseguró el ídolo.

“No les echo la culpa a los jugadores, sí le puedo echar la culpa al no trabajo. Creo que no lo hay, eso se vio. Se terminó el verso. Podés traer 25 entrenadores con vos, pero trabajá porque vimos que Islandia tenía más trabajo que la Argentina, y eso me da mucha pena”, siguió echando leña al fuego.

Y agregó: “Me parece que hay un enojo general dentro del equipo porque uno seguramente escucha a uno y otro a otro. La verdad, viéndolo a Messi adentro de la cancha, estaba bastante caliente tal como lo estaría yo”.

De todos modos, volvió a bancar al diez, como el sábado. “Yo erré cinco penales seguidos, el juego y los dos puntos que perdió la Selección no pasan por un penal”.