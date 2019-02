Messi no se perderá el primer clásico

El encuentro de mañana dará inicio a los tres clásicos que jugarán en los 30 próximos días, contando el duelo por la liga local (2 de marzo) y la vuelta de la Copa del Rey (27 de febrero).

Los medios catalanes describieron que Messi salió último al campo de entrenamiento junto con su compañero y amigo Luis Suárez y participó con normalidad de la entrada en calor y de los trabajos con pelota.

26 goles le marcó Messi al Real Madrid en 38 partidos disputados.

El rosarino le anotó en 26 ocasiones sobre 38 presentaciones oficiales a Real Madrid y es máximo goleador histórico del superclásico español, pero nunca le marcó por Copa del Rey. De hecho, la estadística de Messi ante Real Madrid por dicho certamen es negativa: un triunfo, dos empates y tres derrotas.

"No cambia el clásico sin Messi. Es una semifinal y no hay favorito. Si está Leo jugará y si no está en condiciones no jugará”.Ernesto Valverde. Entrenador del Barcelona, sobre la inclusión del crack argentino

Barcelona, defensor del título, asume el choque ante Real Madrid como favorito por su condición de puntero de la liga con 50 puntos, con ocho de ventaja frente al conjunto merengue.

"No me inquieta en absoluto que juegue o no. Mejor que esté. El fútbol es mejor cuando están los mejores”.Santiago Solari. Técnico argentino del Real Madrid sobre Messi

La revancha se disputará el 27 de febrero en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

En tanto, el argentino Solari afrontará mañana uno de sus mayores desafíos desde que es entrenador de Real Madrid. “No me inquieta en absoluto que juegue Messi o no. Mejor que esté. En el fútbol siempre es bueno que los mejores jueguen todos los partidos”, analizó el técnico.

La otra semi

El segundo partido de semifinales de la Copa del Rey será mañana entre Betis y Valencia en la ciudad de Sevilla.

La final de la Copa del Rey 2018/2019 se jugará el 25 de mayo con el estadio Benito Villamarín de Sevilla como sede.