“¡Estoy sorprendidísima con todo lo que estoy escuchando!”, dijo Susana por la detención del doctor por irregularidades en su clínica.

Su reveló que tomó tanto el polémico “te rojo” que ofrecía y el polémico “antiviral”. “Cada vez que iba pasaba tres o cuatro horas ahí adentro. Me servían el té rojo, aunque el mío era un poco mas oscuro…no sé. Y siempre venía acompañado con almendras, con un tiramisú o algún alfajorcito”, reconoció en una nota con Gente.

Según describió, sus tratamientos con el doctor fueron de dermofusión activa, Alma Q, Láser Leonardo y un método llamado Hollywood (era como un shock de cremas y mascarillas), todos estos con el objetivo de rejuvenecer la piel.

"Cuando Mühlberger me recibía, enseguida les decía a sus chicas: ‘¡Empiecen por el Hollywood, que quiero verla divina en el programa!’. Pasaba al gabinete que ya me tenían preparado y las chicas comenzaban con la digitopuntura mientras me ponían las mascarillas y luego, otro tiempo de masajes en piernas y en la espalda. ¡Y me iba!”, contó.

En cuanto a los llamados “antivirales” de Mühlberger, Giménez detalló: “Me explicó que aumentaban las defensas, pero tomé una y las dejé por ahí! ¿Para qué más? Yo ya tengo mi combo personal de las mañanas: vitamina C, Total Magnesiano, Omega 3”.

Por último, la conductora aseguró que Mühlberger era “un tipo encantador”. “Cada vez que me veía me decía ‘Anoche vi tal o cual película tuya y pensaba: ¡qué mujer, qué mujer!’. Era amoroso, me tomaba de la mano y repetía´todo lo pienso para vos, Sú. Se mostraba como un gran apasionado de la medicina”, concluyó la diva de los teléfonos.