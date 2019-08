“Mi hermano intentó matar a mi hijo, pero no lo logró”

“Cada vez que lo veo en las audiencias me dan ganas de hacerle lo mismo o peor. Estoy peleando por que le den perpetua, porque si sale va a volver a hacer lo mismo”, confió Eliana, la mamá del nene que fue atacado sexualmente por su tío en Plottier, luego de conocer que el caso va a ser juzgado por un jurado popular.

“Mi hijo está mejor, ya no se acuerda tanto como al principio. Sabe quién le hizo esto, pero ya no habla ni pregunta sobre el tema”, aseguró Eliana respecto del trágico hecho ocurrido la madrugada del 25 de diciembre de 2018. Ese día, su hermano sacó a su hijo de 3 años de la cama en la que dormía y se lo llevó a su casa, donde lo golpeó, abusó sexualmente de él y le cortó el cuello con un cuchillo.

“Intentó matarlo, es lo que él quería, y no lo logró. Si se hubiese muerto mi hijo, no sé qué habría hecho ni qué sería de mí ahora. Por suerte está conmigo y está bien”, sostuvo la mujer, y detalló que su hermano menor está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tentativa de homicidio y abuso sexual con acceso carnal agravado por las lesiones causadas.

El hombre de 33 años va a juicio por jurados por los delitos de privación de la libertad, intento de homicidio y abuso sexual con acceso carnal agravado.

“Me da bronca porque sus abogados dicen que lo que le hizo a mi nene no fue intento de homicidio, y sí lo fue. Por poco no muere”, explicó la mamá del niño, quien tras el brutal ataque permaneció casi un mes internado y en la actualidad está con tratamiento psicológico.

“Fue en cuestión de minutos. Nosotros estábamos reunidos por Navidad y a él lo habíamos corrido porque estaba borracho. Mi nene estaba durmiendo en mi casa con mi otro hijo. En un momento me paré para ir al baño y no lo vi. Lo primero que pensé es que se lo había llevado porque estaba dando vueltas, y cuando le pregunté a la dueña del alquiler que también vivía ahí me dijo que lo había visto”, relató Eliana, y agregó: “Se me vino el mundo abajo, me imaginaba lo peor y fue así. Cuando llegamos lo cagué a palos, aunque en ese momento no estaba concentrada en él sino en mi hijo. Ahí reconoció que lo había hecho, aparte cuando lo encontramos estaba desnudo”.

En 2017, el hombre salió de la cárcel tras haber cumplido una condena por abusar de otra sobrina (ver aparte). En este sentido, Eliana aseguró que su miedo es que se repita la historia. “Después de lo que hizo con mi sobrina corté todo tipo de relación con él, no lo quería ni ver. Mucha gente me juzgó sin saber. Dijeron que yo lo había descuidado, pero el nene estaba durmiendo; no me imaginaba que iba a pasar eso”, concluyó la mujer, y agregó: “Por mí, que se muera adentro de la cárcel y que no reciba ningún tipo de beneficio porque no se lo merece. No va a cambiar, tiene la mente podrida. Como hermana, no se me mezcla ninguna clase de sentimiento. Tengo los peores pensamientos para con él, no me interesa tampoco lo que le pase. Él tiene que pagar por lo que le hizo a mi hijo”.

8 meses lleva con preventiva el acusado del hecho.

El hombre fue detenido por la Policía minutos después de ser encontrado atacando al niño de 3 años, cuando Eliana y su hermano llamaron a la Policía. Un día después, lo acusaron.

Estuvo preso 8 años por abuso sexual

Antes de atacar al hijo de Eliana, el hombre había abusado de otra sobrina, que tenía dos años al momento del hecho. “Mi hermana en su momento no hizo todo lo que yo estoy haciendo, siendo la madre no hizo nada. Capaz habría estado preso más tiempo y no habría hecho esto con mi hijo”, confió Eliana, y aseguró que ahora recuperó el contacto con Sebastián, el padre de la nena y su ex cuñado, quien se sumó en su pedido de justicia. “No solamente tiene que pagar él sino los que lo dejaron en libertad, porque sabían lo que había hecho”, concluyó la mujer.

