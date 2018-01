"Mi hija es todo, sé todo lo que viví y estoy tranquila"

Buenos Aires

Antes de debutar con un reality sobre su maternidad en la pantalla de El Trece, Luciana Salazar habló en Los ángeles de la mañana y aseguró que Martín Redrado es parte de su pasado. “¿Te imaginás reconciliada con Martín?”, inquirió Ángel de Brito, y la rubia contestó: “No tengo ganas de volver. Yo soy una chica de palabra y cuando no hacen lo mismo, no me gusta”.