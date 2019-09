La madrugada del 7 de julio, Ballarini atropelló a Castro y a Jésica Alegría en la Avenida San Martín de Plaza Huincul. “Él no le dio oportunidad a mi hijo y a mi nuera la dejó en silla de ruedas. No tiene que estar en libertad a la espera del juicio. No fue un accidente de tránsito, fue un asesinato”, expresó Gabina, la mamá de Castro.

