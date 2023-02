Mica Viciconte contó cuál es su extraña rutina antes de irse a dormir

Mica Viciconte no temió al exponer cuál es la rutina que tiene para cada día antes de irse a dormir. Además, reveló una extraña costumbre que suele hacer mientras está en un sueño profundo. Sus compañeros la tildaron de estar “poseída”.

Mica Viciconte habló sobre lo que hace dormida.mp4

Así fue como cada uno de los integrantes del programa comenzó a comentar cómo eran con el tema ronquidos. No solo si ellos roncaban, sino que también cómo hacían para convivir con los ronquidos de pareja y también en el caso de alguna noche con amigos.

Por su parte el conductor tomó la palabra y mencionó cómo era a la hora de descansar. "Yo creo que no ronco, por lo menos no habitualmente", aclaró e hizo alusión a que su pareja jamás le hizo mención de que lo había escuchado por las noches.

Quien mencionó que tampoco roncaba fue Mica Viciconte, aunque aclaró que tiene otra peculiar costumbre: “Yo no ronco por suerte, pero hablo dormida. Habló sola, porque no tengo nadie que me escuche, pero se que es en otro idioma, inentendible”.

Mica Viciconte-Ariel-en-su-salsa.jpg

Al lanzar esta confesión, sus compañeros quedaron sorprendidos. A tal punto de que, entre risas, le cuestionaron cómo podía ser eso si ella no hablaba otro idioma. Además, le indicaron que seguramente al escucharla podía dar la sensación de que ella este “poseída”.

Sumado a esto, se animó a imitar cuál es el ruido que hace mientras está dormida en profundidad. Al escucharla, sus compañeros se quedaron tranquilos, ya que era un simple balbuceo y no algún espíritu maligno.