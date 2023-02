Nicole Neumann reveló cómo conoció a Luca, el hijo de Cubero y Mica Viciconte

Desde hace tiempo se sabe que la relación entre Nicole Neumann y Mica Viciconte no existe. Entre ella nos hay feeling y en más de una oportunidad, la ex de Cubero salió a reprocharle alguna actitud que había tenido. Es por eso que se evitan constantemente.

La modelo fue interceptada por un movilero de Socios del Espectáculo, quien fue llevándola poco a poco por distintos temas hasta consultarle por el encuentro que tuvo con Mica Viciconte y su hijo.

“Teniendo en cuenta que tus hijas tienen un nuevo hermano, ¿conociste al bebé que tuvieron Fabi y Mica? ¿Te gustaría conocerlo?”, consultó el cronista. A lo que Nicole respondió dejándolo bastante sorprendido: “Sí, en un evento del colegio”.

Sin ocultar su sorpresa, indagó más sobre el asunto: “Ah mirá vos. ¿Y cómo fue, la felicitaste a Mica?”. La modelo se mostró notablemente incómoda con este tipo de preguntas, por lo que sólo atinó a tratar de cerrar el tema: “No tengo mucho más para decir”.

Con su actitud, la integrante de Los 8 Escalones dejaba entrever que existe esa mala relación con Mica Viciconte y que no es un mito. Por eso el movilero continuó: “No, pero a veces los bebés terminan uniendo a las familias”. Ante esto, ella accedió a revelar detalles del encuentro: “Estaba solo el papá. Era un evento de mis hijas, del colegio de mis hijas”.

El periodista no quiso quedarse con la duda e insistió para que dé a conocer algún otro detalle al respecto: “Lo saludaste a Fabi, me imagino, ¿tuviste al bebé en brazos? ¿Cómo fue?”. Sin mucho deseo de hablar del tema, Nicole Neumann optó por retirarse: “No (risas), me voy, me voy”.