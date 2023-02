Mica Viciconte reveló por qué decidió dejar de amantar a Luca Cubero, su hijo

“Es depende del bebé también, el mío es bastante bruto. La realidad es que a veces no la paso tan bien, juega bastante, tampoco es tan dependiente, pero no creo que llegue al año”, reveló Mica Viciconte.

Sin embargo, Romina Pereiro quien también estaba en el programa aprovechó su profesión de nutricionista y dio una información más exacta: “La OMS dice que podés dar la teta hasta los dos años”. A pesar de eso, la influencer siguió segura de su decisión.

Mica Viciconte amamantar 2.jpg

Hace pocos días, la mediática había contado que tenía ganas de tener otro hijo. "Sí, ¿por qué no? Me encantaría pero habrá que ver qué dice el padre. Yo re quiero pero no depende de mí nomás. Uno más me gustaría. Una nena y si no un nene. Me encantan los bebés y que venga lo que venga", reveló Mica ante la consulta.

"Quiero dos años como mucho de diferencia, no más. Con mi hermana nos llevamos cuatro años pero con mi hermano uno y está buena esa diferencia y ser seguiditos", cerró.