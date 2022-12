Mica Viciconte explotó por el regalo que le hizo Fabián Cubero en Navidad y lo contó todo

“Yo uso billetera de hombre, la que usás vos y vos”, explicó la ex participante de Combate antes de especificar un poco más su enojo por el regalo recibido: “Me gustan esas, y me regaló una billetera de mujer”.

Pero no terminó ahí, ya que al parecer Fabián Cubero le aconsejó que podía cambiar el estilo de billeteras que usaba. “Estuvo flojo, me dijo ‘está bueno que la cambies’, pero no, me gustan (las billeteras) de hombre”, insistió Mica que luego contó que hará con el regalo en cuestión: “No importa porque la cambio por otra cartera que me viene bárbaro”.