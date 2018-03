La capitana del equipo verde dio pistas de su despedida a través de un sugerente tweet: "Son etapas, son momentos y ya es la hora de ver nuevos caminos".

Embed Son etapas, son momentos y ya es la hora de ver nuevos caminos. — Mica Viciconte (@MicaViciconte) 22 de marzo de 2018

Cerca del quinto título, Mica se convirtió en la participante más ganadora del campeonato y confirmó su renuncia: "No sigo, es definitivo".

"Para mi es un ciclo cumplido, me desvinculo del canal y de Combate pero quedó todo bien. Si más adelante me llaman para otro proyecto no va a haber drama", expresó la rubia en una entrevista con Ciudad Magazzine.

La rubia explicó que la final del domingo será su última participación en el programa y que ya tiene propuestas para conducir un programa en otro canal.

Además, la capitana tiene la esperanza de irse con la frente en el auto y levantando el quinto título de campeona del programa.

Embed Mi ultima final en @combatearg.Una etapa terminada y nuevas cosas van a venir.. Gracias a @canal9oficial por la oportunidad que me dieron.Gracias a todos! — Mica Viciconte (@MicaViciconte) 23 de marzo de 2018

