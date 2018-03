Nicole explotó en llanto por Cubero: "Estoy amenazada"

"Yo a su casa no tengo libre acceso. No corresponde que él lo tenga en la mía, por una cuestión de privacidad... Él tiene llaves por las chiquitas. Puede entrar, sacar. Sobre todo, sacar cosas de la casa. Ese fue mi tope, ahí saturé", dijo la modelo en Cortá por Lozano.

“Ella tiene esta angustia porque él sacó documentos y permisos de las chicas”, explicó Verónica Lozano, a lo que Nicole acotó: "No quiero estar contando intimidades que no corresponden, pero todo el tiempo estoy amenazada por la amiguita (Ivana Figueiras) de él y por él, que sale a aportar algún dato de cosas que no corresponden, como lo de la empresa… No sé lo que están buscando”.

El desconsuelo de la modelo frente a las cámaras llegó horas después de que trascendieran declaraciones de Figueiras. "Me chupa tanto pero tanto un huevo lo que pueda llegar a decir esta mina (por Nicole) de mí que ni lo escuché. Solo tendría que agradecerme por juntarle toda la mugre que dejó en el local, pagar gente de limpieza cuando no me correspondía, no solo eso, sino donar todo a una fundación y encima darle trabajo a su ex empleada, que ni siquiera fue capaz de darle un beso y decirle 'gracias'… Un amor de persona”, dijo la amiga de Cubero.

"Mis hijas duermen con gente que no conocen, que no tienen la confianza necesaria.También endiosan a cierta gente que está al lado de él"

"Mis hijas duermen con gente que no conocen, que no tienen la confianza necesaria.Dormir, bañarse es mamá, papá, una tía o una abuela. Después lo que quieran, que vayan al cine, que salgan, que se diviertan. Eso lo hablé con ellas. También endiosan a cierta gente que está al lado de él. Les dije 'chicas, no es tan así, quieren lastimar a mamá'", contó Nicole, tirándole un palo a Micaela Viciconte, la popular chica Combate y flamante novia de Cubero.

"Tanto Fabián, como mucha parte de la sociedad, castiga a la mujer porque se desenamora, deja de amar y elije la felicidad, separándose. Entonces, todo el señalamiento está puesto en mí. Y es horrible. Se me fue el amor", expresó desconsolada Nicole.

"Tres años me llevó procesar el poder divorciarme. Dos años los procesé por dentro y un año entero más, que él ya lo sabía. Fue a conciencia de los dos"

"Separarse es una oportunidad de felicidad tanto para mí como para él. Y yo, al no estar enamorada, no puedo permanecer al lado de Fabián... Me hubiera parecido injusto quedarme al lado de él... No entiendo cuál es el señalamiento constante. Me cuestionan porque decidí separarme, cuestionan si soy mala madre. ¡Basta!", lanzó.

Decidí darle una oportunidad a él para que sea feliz y dármela a mí. Además, creo que es un buen ejemplo para mis hijas buscar la felicidad", agregó. "Esto para mí no era romper la familia. Las veces que yo puede hablar con él le dije que no quería que seamos enemigos, que teníamos que seguir siendo una familia, porque yo voy a ser la madre de sus hijas toda la vida, y él el padre de mis hijas toda la vida", sostuvo.

