Fue Nacho Viale quien le propuso este movimiento a la diva, quien sin dudarlo aceptó. "Me alegra porque me va a permitir descansar un poco más. Yo volvía a casa a la 1, llegaba con hambre porque en el programa no comía, Elvira me preparaba algo para comer, me ponía a estudiar el programa del domingo, apagaba la luz a las 4 de la mañana, y me despertaba a las 8. Me resultaba muy trabajoso, muy cansador. Así que cuando Nacho me propuso el cambio de horario y me dijo que el canal estaba de acuerdo, dije: 'Ay, sí, me gusta el horario de las 20'", expresó Mirtha.

El ciclo de Andy se ha convertido en uno de los clásicos del sábado, por lo que cada fin de semana tiene un promedio de más de 10 puntos de rating, lo que le alcanza para ser uno de los ciclos más vistos.

El panorama de Mirtha es muy diferentes, ya que previo al final de su última temporada, la anfitriona no podía alcanzar los dos dígitos en las mediciones por el rating.

