Milagro Sala aseguró que se quiso matar con una tijera

Jujuy-. La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, dijo que se punteó en el estómago con una tijera en el penal donde está detenida por las nuevas causas que le imputan diversos delitos. “Me quise matar cuando me enteré de que tenía tres causas más”, dijo, y precisó que intentó lesionarse primero con un cuchillo y luego con tijeras. “No me lastimé tanto porque me agarraron y me sacaron las tijeras, pero sí me lastimé”, expresó Sala. El gobierno jujeño lo había negado.