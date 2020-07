Mirá el lujoso hotel que el Loco Bielsa donó a su amado Newell's

El hotel Jorge Griffa, donado por el entrenador Marcelo Bielsa , símbolo de Newell's Old Boys, fue exhibido por el club rosarino en un video que publicó en las últimas horas en sus cuentas oficiales de las redes sociales.

"Recibí del club que me formó mucho más que lo que finalmente entrego. Entiendo que es mucho más una devolución que otra cosa. Las instalaciones de una institución son las que permiten que la preparación se desarrolle de una mejor manera. Los equipos son según la calidad de jugadores y el nivel de la preparación que reciban. Toda la infraestructura hace que la preparación pueda ser mejor", declaró Bielsa en una conferencia de prensa ofrecida durante esta semana en Leeds, cuando lo consultaron sobre la donación del hotel.

El Edificio #Griffa por dentro



Recorré a través del tour virtual los 2.500 mts2 y cinco niveles que componen la imponente edificación donada por Marcelo #Bielsa.





En este sentido, el entrenador rosarino subrayó: "Siempre creo que lo que es estable en un club constituye un atractivo. Cuando un club tiene una organización eficaz, hay futbolistas que desean pertenecer y hay entrenadores que quieren trabajar en ese club. Entonces los aportes para elevar ese estándar para mí son de mucho peso".

Bielsa agregó que "Newell's tiene un capital muy grande con la cantidad de gente que lo apoya y también tiene una gran ciudad deportiva, se trabaja muchísimo en divisiones inferiores y esto es solamente un pequeño aporte".

hotel donacion loco bielsa newells (2).jpg

Las exigencias en el Leeds

En el actual campeón del ascenso inglés ya empezaron a registrarse cambios. El español Carlos Corberán, colaborador de Bielsa en la última temporada, fue contratado por el Huddersfield Town de la Championship de cara a la 2020/2021. En tanto, la directiva fichó a dos de los actuales futbolistas de la plantilla: Illan Meslier y Hélder Costa, que estaban a préstamo.

Para competir al máximo nivel del fútbol británico y mundial, teniendo en cuenta que la Premier es ponderada por muchas como la mejor liga del planeta en la actualidad, el técnico argentino exigirá incorporaciones de calidad. “Después del último partido todos necesitaremos aclarar y dejar que todo se normalice. La euforia tan contagiosa necesita reposar para que todos pensemos con claridad”, dijo el DT.

Bielsa

Bielsa planteará las zonas específicas en la que tendrán que enfocarse y tirará diversas opciones sobre la mesa. Sean uno, cinco o más los puestos a reforzar, impondrá una terna, cuarteto o hasta quinteto estableciendo prioridades en cada uno de ellos. El primer apuntado, en la mayoría de los casos, escapará de las posibilidades del club por cuestiones económicas o contractuales. El segundo será un objetivo más realista. Del tercero al quinto de los nombres propuestos, la accesibilidad irá en aumento.

Esta nómina jerárquica puede representar un foco de conflicto entre las partes. Más allá de la camaradería que existe y el aprecio mutuo exacerbado por el reciente ascenso, el rosarino será terminante a la hora de pactar su renovación. No le temblará el pulso en dar el portazo si sus demandas no son aceptadas. Y no hay que olvidar que en 2016 estaba prácticamente sellado su arribo a la Lazio de Italia pero los incumplimentos del presidente en este ámbito motivaron su abrupta salida antes de la presentación oficial.