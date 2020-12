Mirá el programa de este sábado del turf, aperitivo del Pellegrini local

image.png

La prueba central, el Especial Día de la Virgen será sobre la distancia de los 1.400 metros, en la penúltima del programa a las 15:20.

image.png

La prueba toma relevancia ya que los protagonistas son aspirantes a participar del Gran Premio Carlos Pellegrini. Serán de las partida Seatle Happy (Neuquén), Don Evaristo (Picún Leufú), De Colección (Villa Regina) y Winer Del Sur (Neuquén).

Otra de las pruebas destacadas en la larga distancia se disputará a las 14:40 sobre 1.100 metros en la que estarán Montoto, Che Marcelo, Rockero y Sueño Logrado. Entre las de medio fondo sobresale la cuarta carrera (11:30) sobre 500 metros con la participación de Que Santo, Secreto, Cicaro, Gauchito, Calavera y No Quiero Cuento.

https://twitter.com/turfregional/status/1331631047101083649 El GP Carlos Pellegrini neuquino se corre el 19 de diciembre, aquí las condiciones https://t.co/3aqDizAkZj — Turf Regional (@turfregional) November 25, 2020

La jornada será transmitida en vivo en el canal de YouTube del Jockey Club Neuquén y los aficionados podrán apostar en forma virtual como lo hicieron en la primera carrera.

Se viene la Gran Venta

Se confirmó que el stud entrerriano El Tatú, desembarcará en el Hipódromo de la ciudad de Neuquén el fin de semana del 11 y 12 de diciembre para su Gran Venta Pellegrini Neuquén 2020, la que se realizará en modo online. Los productos que saldrán a la venta son hijos de Mr. Down Perry, LC Signed To First y First Red Sevens, todos inscriptos para correr la polla 2021 con más de $700.000 en premios. Las ofertas se reciben en los teléfonos: 2995127922 (Sandro)– 1159631023