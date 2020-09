Mirá el reencuentro Closs-López, que se "matan" y ahora son compañeros

Hay cuentas pendientes entre ellos. Las cosas no quedaron nada bien luego de que uno reemplazara a otro en Radio La Red. Y sacaron los trapitos al sol. Gustavo López y Mariano Closs se criticaron públicamente este último tiempo. Se dieron con todo. El relator de hecho lanzó hace semanas un duro cuestionamiento indirecto, un tiro por elevación hacia un colega, y todos interpretaron que se refería al conductor del programa Un Buen Momento a modo de respuesta. Lo tildó de "desmemoriado". Anteriormente, López había dicho que "Closs fue muy agresivo conmigo cuando se fue de La Red, me deseaba el mal".

Pues bien, más allá de que López comentó el partido de River-Flamento (relato del Pollo) y que Closs estuvo en Libertad-Boca (en la clásica dupla con Latorre), ambos coincidieron y tuvieron un posterior encuentro en el programa de Alejandro Fantino, "Fantino FC Show", con la coconducción de Chechu Bonelli.

Si bien Closs estuvo en el piso y López fue presentado a lo último por Zoom, se registró un intercambio en medio de la tensión previa. Y los dos disimularon bastante bien las diferencias.

"Diego y Mariano están desde las 4 de la tarde ahí laburando, no paran", dijo López al cabo de una jornada maratónica. "Impresionante Gustavo, con gran catering. En otro edificio que vos y Sebastián pero con buen catering", le respondió Closs con buena onda. Y por último Lopecito recordó que "con Mariano trabajamos juntos mucho tiempo".

¿Habrán hecho las pases, se lo impuso la empresa o la caretearon para la tribuna?

El cruce picante

Cabe recordar que a principio de este mes Closs disparó contra los "desmemoriados" y habló de una persona en particular aunque evitó dar nombres propios. Sin embargo, en el ambiente se cree que sus declaraciones fueron directo contra López.

Mariano habló sobre los 100 años de la radio y al referirse a su trayectoria lo hizo de modo incógnito. Sin dar nombres, disparó: "A mí lo que no me gusta es el desagradecido, eso sí. Tampoco quiero pleitesías, eh. Es el que no tiene memoria. Pero no para que te rindan pleitesías".

El relator recordó que se trata de "un tipo que trabaja en radio, televisión, y que está muy arriba". "Al tipo lo iban a rajar dos veces de la radio. Porque uno: levantaban el programa de la persona que lo conducía, y él era parte, y yo le dije a la gerencia: tráiganmelo a mí al mediodía. Y después, lo rajaban también porque se mantuvo un rato más el programa: no, déjamelo a mí que lo voy a poner en un lugar importante".

"Y el tipo nada. Pero bueno, así es la vida. Ustedes están esperando nombres, ¿no? Ha sido noticia este último tiempo. Esas son las personas que vos decís: pero qué desmemoriados son. Porque hoy, al sitio y al canal que pertenecen, tendrían que tener un poquito de memoria. Escribo un libro si quieren", arremetió.

Rápidamente, muchos linkearon sus declaraciones con las que realizara su colega Gustavo López dos años atrás. En diálogo para La Nación, el conductor de radio La Red disparó: "No trabajaría con él porque cuando Closs se fue de La Red, fue agresivo conmigo y no me gustó. Me deseaba el mal. Entonces con él no trabajaría".

En aquella oportunidad, López había dado su propia versión de los hechos sobre su llegada a esa radio: "No fue fácil porque tuve que reemplazar a una persona que llevaba 13 años en este lugar. El oído del oyente estaba acostumbrado a ese tono, a ese editorial, a esa forma".

En respuesta a por qué no cambiaron los nombres de los programas, dijo sin filtro: "'De una' era el programa de Niembro y el de Closs, 'Un buen momento'. La radio no los quiso cambiar porque cuando Mariano se fue de acá se llevó a los cronistas, a los periodistas, a los columnistas, a los operadores, a los comentaristas, a los relatores, a los técnicos. ¡Se llevó todo! Y fue tipo: "Te llevás todo pero el nombre no te lo llevás".