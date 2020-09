Edgar, la "víctima" de Closs que fue tendencia y memes, rompió el silencio

-¿Cómo estás después del día de trabajo de ayer?

-Físicamente fusilado. No dormí nada porque no fue solamente el partido. Cubrimos la llegada de Boca la noche anterior. Al día siguiente preparando la transmisión. Luego nos fuimos a la cancha donde estuvimos desde las tres de la tarde.

-¿Cómo te preparaste?

-Fue la primera vez que hice campo de juego. Desde el fin de semana empecé. Lo más difícil era saber qué jugadores venían y cuáles no iban a estar. Y cómo llegaban. Miré los datos de partidos en Copa. Luego quiénes compartieron campo entre Boca y Libertad, como Salvio y Tacuara en Benfica, o Cardona y Mejía en Atlético Nacional. Pero quizás no se pudieron dar por el momento del partido.

-¿Fue la primera vez que cubriste a Boca?

-Soy corresponsal de ESPN hace tres años. Cubrimos varias cosas de Boca en la Conmebol. El año pasado estuve en producción cubriendo los cuartos de River-Cerro. Y con el tema del Covid se dio lo de hacer campo de juego. Para mí fue un disfrute. Estaba concentrado y muy metido, quería enfocarme en que el laburo salga bien. Sé que podía haber hecho mejor mi trabajo, podría haber dicho más datos o estadísticas que tenía a mano pero no encontré el momento de tirarlos a la cancha para abrir el debate.

image.png Los memes no le perdonaron al periodista sus silencios y errores ante las preguntas de Closs en el duelo Libertad-Boca.

-Los hinchas de Boca te bancaron igual...

-Me pasó todo eso y fue muy raro. No me esperaba eso. No dimensionaba ese apoyo tan grande. Yo me enfoco en el laburo y que salga bien. Que la gente pueda valorar el laburo que uno hace es reconfortable. Ser extranjero y que un grupo de hinchas valore tu trabajo, ayuda a que mejores en el laburo.

-¿Cómo es trabajar con Mariano Closs?



-Bien. Uno tiene que estar preparado siempre. Se conoce la trayectoria de trabajo de Mariano. Uno tiene que estar siempre atento a lo que se pueda destacar y en tener la preparación. Me enfoqué en estar a la altura del laburo, responder las veces que se podía. A veces por delay puede fallar.

-¿Sabías más o menos lo que te podía preguntar?

-Fue la primera vez que trabajé con él y tenía todos los datos por las dudas. Charlé con varios amigos para ver la forma que tienen para trabajar ellos. Aquí quizás se juega más con datos. Tenía muchos datos pero no encontré el momento. Las preguntas fueron espontáneas, no había nada preparado.

image.png Los memes en referencia a Closs durante el partido de Boca fueron cientos.

-En el programa de Alejandro Fantino, Closs destacó tu trabajo pero dijo que no contestaste la pregunta de Tacuara Cardozo, ¿qué pasó ahí?

-Tenía el dato a mano. Sabía de memoria que tenía 37 años, nacido el 20/5/1983, tiene 1,94 de estatura. Pero con tantos datos en mano, cuando llegué a anunciarlo había seguido la transmisión y por el delay no encontraba el momento para ingresar y luego ya le pasaron el dato por otro lado. Quizás podría haber completado con estatura y goles pero ahora ya queda como una anécdota.

-¿Complicaba las cosas el delay y la falta de previa?

-No era tanto pero sí había dos o tres segundos. La previa quizás fue corta pero charlamos de los equipos y de cómo estaba la cancha. Quizás fue más complicado la lejanía del campo de juego por el Covid. Por ejemplo cuando Mariano me preguntó lo del celular, me pareció que Somoza tenía uno, pero resulta que era el iPad.

-Fuiste tendencia número uno en Argentina, por encima de Tevez y Salvio. ¿Cómo tomás eso?

-La verdad no dimensiono. Me sorprende. Valoro mucho que la gente pueda hablar y dar sus opiniones. Respeto mucho a la gente y sus opiniones. Soy autocrítico, sé que para la próxima mejoraremos. Pero eso no estaba pensado jamás, ni aunque conteste todo y tenga mucha participación. Ni en el mejor de los casos lo pensé.

image.png

-Además del apoyo hubo varios memes que decían que sudaste mucho por las preguntas de Closs, ¿fue así?

-Ja, ja. No, no. Estaba concentrado y metido en el partido. No estaba sudando ni mucho menos. Estaba sentado y mirando los datos, tratando de coordinar todo y que no se me pierda nada. En algún momento iba a pasar, como con lo de Tacuara. Tenía todo ahí pero al momento de sacarlo estaba en otra parte. Me llamaron de todos lados por los memes. Ahora me dicen que soy famoso. Yo digo "acá no ganamos nada, hay que seguir trabajando, tenemos que ganar en la cancha y no en los memes".