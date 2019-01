Mirá el tremendo accidente de Belén Pouchan haciendo acrobacias

“Había unas sillas gigantes de los Reyes Magos y al verlas me divirtió la idea de hacer un video y le pedí a mi mamá que me filme. Lo hice, pero cuando nos fuimos me di cuenta de que no había grabado, y volvimos, pero cuando lo hice de nuevo, hice algo distinto y me golpeé la cara contra la silla”, contó la bailarina de Showmatch.

"Fue tan fuerte el golpe que me parecía raro estar tan consciente. Mi mamá estaba en shock mal y yo le decía que no pasaba nada, pero ", recordó y añadió: "Vino mucha gente a ayudar y darnos agua, porque se me hicieron tres tajos en la nariz, pero por suerte no se me rompió el tabique”.

belen-p.jpg

“La ambulancia primero y la atención en el hospital después demoró bastante, como seis horas. El golpe fue a eso de las dos de la tarde y recién a las nueve de la noche me fui con el alta. Por suerte tenía la asistencia al viajero de la tarjeta de crédito, porque el accidente me costó bastante caro, unos 539 euros que me deberían reintegrar”, afirmó entre risas.

Por último, la modelo reveló que le dieron cinco puntos en la nariz y si bien admitió que le quedará alguna marca, confía en minimizarla gracias a la cirugía estética que le practicaron y un tratamiento dermatológico que hará con una amiga.

