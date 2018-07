“Subi una foto a mi perfil contando lo del bailando para los que me decían ‘Sofía confirma de una vez’ bueno ya se los confirme. Es cierto, voy a estar en el bailando 2018, no lo puedo creer, con Julián Serrano, le tengo fe a la pareja”, dijo Morandi en una historia de Instagram.

Luego subió una foto donde se la ve feliz, saltando en un parque de Disney. "Te dicen que vas a estar en el Bailando 2018 y vos tipo... (Miedo ????????????) Perdón a lxs que me preguntaban y no respondía pero ya les puedo contar!!!", escribió la histriónica actriz. "YA les adelanto lo cagada que estoy... jajajaj oh my godddddd ????‍♀️????", añadió con humor.

"Y para lxs que me decían que no estaban convencidos o les daba miedo y me pedían que me cuide lxs quiero mucho! Jaja, me voy a cuidar y ojalá lo disfrute mucho ????Saben como soy e iré ahí a sólo a divertirme, disfrutar, bailar y sobretodo aprender! (Gracias a lxs que me ayudaron a tomar la decisión! Que ya saben quienes son...)", expresó haciendo cómplice a sus seguidores, familiares y amigos.

"Gracias por estar siempre! Este es otro paso de todxs los que venimos haciendo juntxs❤️ Y lo voy a compartir con todxs utds! Y vamo a meterle @julianserrano01 !!!!????❤️✊????????????????", agregò arrobando a su partenaire.

Por último, atenta al ida y vuelta con su público, escribió: "¿Que les parece la pareja? Lxs leo!!!!".

Sofía nació en Neuquén porque sus padres estaban de vacaciones visitando a la familia, pero los primeros dos años se crió en Buenos Aires. Hasta que sus padres se dieron cuenta de que era mucho más feliz en la Patagonia.

Desde muy chica empezó a formarse en danza y comedia musical –en la Escuela Superior Arte Escénico/Teatro Musical Lavalle– y cuando terminó el secundario se instaló en Buenos Aires para seguir formándose: en la escuela de Valeria Lynch ganó una beca y se fue un año a Estados Unidos. Cuando volvió, empezó con los videos y ganó el galardón de Revelación Digital en los Kids’ Choice Awards Argentina.

En 2016 firmó con Nickelodeon para actuar en Heidi, bienvenida a casa; al año siguiente hizo American Idiot en el Teatro Broadway, siguió creciendo en popularidad e hizo su propia serie web en Youtube.

Este año estuvo en la serie Kally’s Mash Up de Nickelodeon y se lanzó como cantante a través de las redes. Su primer vídeo tuvo más de 700.000 reproducciones y, el segundo, que acaba de compartir, tuvo 500.000. En dúo con su amigo actor y productor, Ima Rodríguez, la joven de 19 años hizo la parodia del vídeo de Despacito, con la misma música pero letra diferente. Ahora la joven artista llega la programa más visto de la televisión argentina.

Aunque no acostumbra a ser noticia por escándalos sino por su trabajo, Sofía atendió a Roberto Pettinato tras su dichos sobre el acoso. "A veces pienso que el acoso sucede porque la otra persona tarda mucho tiempo en decirte que no quiere coger con vos. Si la otra persona lo dijera rápidamente, el 50% de los hombres se achicarían", habìa afirmado el conductor en el diario Perfil.

Indignada, la actriz publicó un video donde brinda consejos a sus seguidoras mujeres: "Acostate con quien quieras, con quien te haga sentir cómoda y sobretodo, acostate cuando vos te sientas cómoda, cuando vos decidas acostarte, cuando a vos se te cante. Vos decidís y si alguien te apura no vale la pena. Dejemos de escuchar a dinosaurios como estos".

