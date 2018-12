Héctor Rueda, el goleador de Rincón y de la Copa Argentina, aún no cae.

"Miro que terminé arriba del Pipa y el Pity y no lo creo"

“Son esas cosas del fútbol que no te las esperás. Aparte, uno tampoco es goleador. Me saludó todo el mundo por Face, me llamaron de radios locales, de Buenos Aires”, reflexiona Héctor Rueda, sorprendido aún por el logro que califica como “lo máximo que le pasó en su carrera, junto con el partido con Newell’s”.