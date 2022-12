Mirtha anunció que seguirá en la pantalla y volverá en marzo

Luego, en otro de los mensajes que envío, la diva remarcó. “Termino el 17 (de diciembre). Estoy re contenta haciendo los sábados, el canal y la familia también. Me encanta hacerlo, no me abruma. Tengo un excelente equipo”.

A manera de síntesis, Carlos Monti explicó sobre las intenciones de la legendaria conductora. “Ella quiere volver con su programa de los sábados a la noche por la pantalla de El Trece, y de eso se va a encargar Nacho Viale, el productor general del programa y quien se encarga de todo”.

Por otro lado, Mirtha este sábado tendrá en su mesaza a Sandra Arroyo Salgado, Nicolás Wiñazki, Graciela Ocaña, el Dipy y Roberto Debbag.