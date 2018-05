Mirtha cae en picada frente a PH

Desde el escándalo de Natacha Jaitt, el rating le sigue dando la espalda a la Chiqui y no logra siquiera esmerilar el liderazgo de PH, que este fin de semana llegó a doblar por momentos la audiencia de Mirtha al medir 12 puntos de rating, frente a los exiguos 6 de su principal contrincante.

Con un promedio de 10.7 puntos PH fue el programa más visto de la jornada, seguido por Casados con hijos (7.1) y Cine Trece (7). La noche de Mirtha quedó relegado en cuarto lugar con 6.1. Con la paliza en el prime time, Telefe se quedó con el día.

Mesa explosiva

Sin dudas los invitados en cada una de las mesas marcaron la diferencia. Mientras Andy convocó a Sofía Gala, Nancy Dupláa, Carla Peterson, Débora Plager, Alejandro Lerner y Carlos Nair Menem; Mirtha acudió al cantante español Raphael, el presidente de Boca Daniel Angelici, Adabel Guerrero y los periodistas Roberto Leto y Fabio Dana. Las declaraciones de la hija de Moria Casán, que además llamó la atención con su particular look masculino, y la historia de vida del hijo del ex presidente fueron algunos de los atractivos del envío de Kusnetzoff.

Pesadilla: Tras el escándalo con Natacha Jaitt, Mirtha no logra un repunte ni pegarla con sus invitados.

Nancy Dupláa hizo una crítica del kirchnerismo

Tal como sucedió con su pareja, Pablo Echarri, y otros famosos identificados con el período kirchnerista, la participación de Nancy Dupláa en Podemos hablar tenía aparejada tácitamente la expectativa por lo que podía decir en relación con la política. Fue Alejandro Lerner quien, en la mitad del programa, le pidió que hiciera una crítica del gobierno anterior.

“Quedaron muchas cosas inconclusas y hubo debates que no se han abierto, cuentas pendientes como el tema del aborto”, dijo la actriz, y remarcó que hubo “algunos problemas de comunicación en el último tiempo”.

“¿La corrupción, nada, Nancy?”, disparó Débora Plager. “Sí, de hecho en los casos de corrupción que hubo en el kirchnerismo la gran mayoría (de los funcionarios) están presos o procesados”, contestó Dupláa y aprovechó el espacio para cargar contra Mauricio Macri. “No me gustan muchas cosas que pensé que nunca más iban a suceder. Sobre todo contra el pueblo, los jubilados, el trabajador o matar un mapuche por la espalda”.