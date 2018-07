Mirtha criticó a Macri y dejó un consejo sobre el dólar

“Creo que va a seguir subiendo el dólar, así que apúrense a comprar. No compro dólares, no voy a decir en este momento de qué forma ahorro. Pero algo hay que cambiar. Apoyé mucho a este Gobierno, pero así no se puede continuar”, fueron las contundentes declaraciones de Mirtha.

Luego la Chiqui aseguró que seguirá apoyando al Presidente. “Sigo confiando en el presidente Macri y creo que se va a presentar a la reelección. Pero que levante un poco la puntería porque va a estar difícil. Lo voy a seguir apoyando, lo que yo no quiero es que vuelvan los kirchneristas”.

Por otro lado, la conductora que está cumpliendo 50 años en la pantalla chica también se refirió a la polémica por las declaraciones de Gabriela Michetti sobre el aborto. La vicepresidenta consideró que “una mujer violada podría dar en adopción al bebé e ir a un psicólogo”. “Cuando uno es un personaje tan importante hay que pensar muy detenidamente las palabras que se dicen”, consideró. “Todo hay que cambiar, todo el gabinete (de ministros)”, concluyó Legrand muy enojada.