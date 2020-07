Mirtha desmintió su regreso: "No es momento de arriesgarme"

"No voy a volver a hacer mi programa por ahora", sentenció la estrella de los almuerzos en diálogo con La Nación. "Me estoy cuidando, no es momento de arriesgarme", remarcó dejando en claro que no tiene pensado regresar a sus cenas sabatinas ni a los tradicionales almuerzos de los domingos, al menos hasta que la situación pandémica de coronavirus se encuentre estabilizada e implique menos riesgos para su salud. Es que pese a su excelente estado de salud, Mirtha es consciente de sus 93 años y que se encuentra dentro del grupo de riesgo.