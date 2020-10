Mirtha Legrand rompió la cuarentena, ¿a dónde fue?

La diva no salió de su casa desde el inicio de la cuarentena. Incluso, rechazó un ofrecimiento de su nieto, Nacho Viale para llevarla a pasear en auto de noche y dejó de trabajar el 20 de marzo.

Juana Viale lamentó que Mirtha Legrand haya visto al dentista antes que a ella: "Es insólito"

Ahora, Juana Viale reveló que su abuela sí salió una sola vez, pero por motivos médicos. "Salió y fue al dentista", contó en el programa. "Viste que salir al dentista es como ir a la NASA", agregó el actor Agustín Sierra, y ella respondió: "Era la primera vez que salía y tenía interacción con el mundo. Salió al dentista y todavía yo no la veo. Eso es insólito en la vida".

Más allá de la salida al dentista, que no pudo evitar, según informó Mirtha a sus seres queridos, en tanto continúe la pandemia y los contagios, no volverá a los almuerzos por ser población de riesgo.

juana-viale-mirtha-legrand.jpg

"Si la situación afloja puedo volver, pero todo está muy bravo en este momento", comentó semanas atrás Mirtha Legrand para ponerle fin a las especulaciones sobre su posible regreso a la pantalla de ElTrece. Mientras tantos Juana Viale seguirá al frente de los almerzos, “lo está haciendo muy bien, no me sorprende, pero sí me alegra mucho” dijo la diva cuando le consultaron sobre cómo veía a su nieta como conductora.