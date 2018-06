Mirtha Legrand tuvo que aclarar que no está en crisis

Buenos Aires. La revista Pronto aseguró en su portada que Mirtha Legrand está pasando un mal momento. “Desde aquel programa en el que invitó a Natacha Jaitt, la diva entró en crisis. Se siente cada vez más cuestionada por sus colegas y por la gente en las redes”, se lee en la portada. Sin embargo, la diva negó todo tipo de crisis. “No estoy deprimida en absoluto. Estoy espléndida. Ahora hago producción con mis colaboradores”, le dijo la Chiqui a Carlos Monti. Y agregó: “La única verdad es que me dolió la votación del público -en los Martín Fierro- porque es tanto el cariño que me demuestran que me sorprendió pero no discutí el resultado”.