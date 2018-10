Ni lerda ni perezosa, Flor de la V, invitada al almuerzo, tiraba de la lengua de Mirtha. "Creo que la corté en ese momento, pero eso no es censura es manejar y armonizar la mesa para que los demás hablen también. Y no me acuerdo qué más dijo", agregó.

Para demostrar que prefiere que se terminen los idas y vueltas con la actriz, Mirtha cerrñó: "No hablo más del porque le hacemos demasiada prensa. Después, los noteros y los programas me vuelven loca. Así que no me llamen, porque no hablo más del tema".

¿Habrá respuesta por parte de Esmeralda Mitre?

