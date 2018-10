Mirtha no remonta a pesar de apostar al escándalo

Con Griselda Siciliani, Esteban Bigliardi, Pía Shaw, Beto Casella, Rodrigo Romero y José Luis “Batata” Clerc como invitados, PH volvió a convertirse en el ciclo más visto del sábado con un promedio de 12,4 puntos de rating, mientras que la Chiqui quedó relegada al segundo lugar con 7,6.

Lanzado con una serie de programas de duración limitada, el ciclo de Andy Kusnetzoff logró instalarse, continuar en la grilla de Telefe y consolidarse como un clásico. A medida que fue creciendo, esmeriló el liderazgo de la diva y amplió cada vez más la brecha en la medición de audiencia.

Incómodo y picante

Mirtha tuvo un tenso cruce con Esmeralda Mitre, quien volvió a manifestar su enojo por los comentarios que recibió de algunas figuras de los medios sobre su padre. “Espero que entiendas los ataques que he sufrido, dijeron que mi padre era un dictador, un asesino y fue sobreseído en todas las instancias”, dijo la hija del director de La Nación, Bartolomé Mitre, haciendo referencia a la causa de Papel Prensa.

La Chiqui se peleó con Esmeralda Mitre pero no le rindió: midió 7,6 puntos

Sorpresivamente, lejos de alienarse, la Chiqui le soltó la mano. “Yo si tengo que criticar lo voy a hacer, no me caso con nadie. No me pidas que te defienda con cosas indefendibles. ¡Basta con (el CEO del Grupo Clarín Héctor) Magnetto y Mitre! Son los dueños del canal, ¿vas a tener los privilegios? Aprovechás el ‘Bailando’ para hacerlo. Hay cosas que no se comentan en televisión, la verdad es que eras desconocida y ahora sos conocida”, lanzó picante la conductora.

“No aproveché nada, soy una persona de mucha ética. No era desconocida”, se defendió la actriz. “No, la televisión es la que da la fama”, replicó Mirtha, y remató indignada: “Sos una persona difícil, todo te cae mal”.