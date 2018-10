Mirtha se sacó las dudas sobre el poliamor con Peña

“Estarás de acuerdo en que no es común. Yo soy de otra generación, no lo entiendo”, confesó la conductora ante Peña, quien de inmediato justificó su decisión. “Me parece que la vida es repensar. Mi vida es muy intensa, y yo fui pensando cuál era la naturaleza del amor. No sé si es el poliamor, pero el amor se puede vivir de varias maneras... No creo que vaya a estar sola con Ramiro hasta que me muera. Tampoco quiero convencer a nadie”.

Fiel a su estilo, Mirtha no perdió la oportunidad y le tiró un filoso comentario: “Que otra mujer se acueste con tu marido es bravo”. Buscando terminar con la polémica, Flor agregó: “Me hubiera gustado mantenerlo en secreto. Pero el machismo hace que yo sea una pobrecita y del otro lado haya un macho que la pasa bárbaro. Y no es así. Cuando uno acuerda un pacto con la pareja, es de igualdad”.

No habló: Flor evitó hacer referencia a Eliana Mendoza, la mujer que inició el escándalo.