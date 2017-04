Mirtha: "Yo soy bruja, el kirchnerismo no vuelve más"

“Bueno, lo sé porque yo estudio, leo, miro, observo, pienso y deduzco”, respondió la conductora. “No se asusten por lo que digo, porque hay gente que se asusta cuando digo algo así”, añadió la Chiqui dedicando una mirada a la actriz, que prefirió llamarse al silencio.

Desafiante, Casella inquirió: “¿Por qué lo decís?, ¿creés que Cristina (Fernández) es un cadáver político?”. “Sí, sí. No vuelve más y va a ganar el macrismo en octubre, por poco, pero va a ganar. Yo soy bruja, eh”, advirtió la Chiqui y volvió a dejar claro: “Yo hice mucho para que este gobierno ganara las elecciones”.

Mirtha volvió a destacar la cantidad de gente que fue a la marcha del 6A en defensa del Gobierno. Añadió que la movilización sorprendió a Cambiemos y al mismo Mauricio Macri.

Dady, con el pronóstico opuesto

Del otro lado de la llamada grieta, el humorista Dady Brieva aseguró totalmente lo contrario. “Me imagino a Cristina volviendo y que los que están ahora no vuelvan más”, expresó el actor en diálogo con FM La Patriada. “Si no es Cristina, no destaco a otra figura política en el escenario actual. Yo quiero que ganemos las elecciones, que tomemos el poder, y que quienes están ahora en el Gobierno no vuelvan más”, dijo. “A Cristina la veo recontra fuerte, intransigente como a mí me gusta. No tranza con nadie”, añadió.