Misa sindical: el arzobispo despegó al Papa

“La decisión de realizar la celebración de la misa en Luján fue absolutamente mía”, agrega monseñor Radrizzani. “No hubiese sido pertinente negarme al pedido que me hicieran hace 40 días, ya que valoré como muy positiva la intención de rezar por la paz, el pan y el trabajo”, prosiguió el prelado quien afirmó que no tuvo “la intención de apoyar a un partido, ni a una ideología, ni a personas concretas: lo esencial para mí, en estos momentos históricos, es aprender a caminar juntos para superar la dolorosa brecha que vivimos en nuestra sociedad”.

El sábado pasado, el sacerdote ofició una misa en un escenario montado frente a la Basílica de Luján, donde aseguró: “Nuestro pueblo debe ser artífice de su propio destino y no quiere tutelajes, ni injerencias donde el más fuerte subordina al más débil”. Y usó, llamativamente para algunos, la palabra “cambio”, muy utilizada por el oficialismo. Aunque en este caso, en un aspecto cuestionador: “Si realmente queremos un cambio positivo, tenemos que asumir humildemente nuestra sana interdependencia. Pero interacción no es nunca sinónimo de imposición. El futuro de la Nación no está únicamente en manos de los dirigentes: está fundamentalmente en manos de nuestro pueblo, en su capacidad de organizarse para lograr este proceso de auténtico cambio”.