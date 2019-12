Momo Poggi, la joyita neuquina que será olímpica

"Arranqué con los esquís acá en Chapelco. A los 7 años y luego de una charla con mi papá, a quien le gustaba el snowboard, me animé a subirme a una tabla, y a partir de ahí jamás me bajé. Esta va a ser mi cuarta temporada", contó More sobre sus inicios en el deporte.

Luego, explicó las sensaciones que tuvo cuando se enteró de que iba a participar, por primera vez, de un Juego Olímpico. "Hace un par de días me escribió Matías Schmitt, entrenador de la selección argentina de snowboard, para darme la noticia. No me lo esperaba y tuve una mezcla de ansias, nervios y emoción. Quería gritar y festejar pero, al mismo tiempo, no me salía", afirmó More, que se entrenará en la ciudad suiza de Laax y el 16 de enero estará arribando a Lausana, para competir los días 18, 20 y 22.

Momo Poggi

La oriunda de San Martín de los Andes, que se ha consagrado como la promesa femenina dentro de las disciplinas slopestyle y big air, comentó detalles de estas especialidades. "Dentro del snowboard freestyle, que es la competencia de la cual soy parte, una disciplina se llama big air y consiste en una sola rampa donde hacés tu mejor truco. La mejor pasada es la que vale. También está el slopestyle, que son un conjunto de rampas y barandas donde te deslizás y hacés varias pasadas combinando tus mejores trucos".

A Morena le dicen Momo y, según cuenta su papá, es por un amigo que comenzó a decirle así en forma de chiste jugando con su nombre como un diminutivo cuando ella era chiquita. "Hoy es más conocida por el apodo que por el nombre", aseguró Pablo Poggi.

La atleta de la ciudad lacustre tiene en claro que será difícil estar un tiempo lejos de sus seres queridos. "Voy a pasar las fiestas lejos de mi familia y amigos. Igualmente, lo que más triste me pone es estar tres meses sin verlos físicamente".

La campeona nacional y subcampeona sudamericana, con tan solo 15 años, ya es parte del equipo argentino de snowboard, codeándose con los mejores deportistas del mundo.

El objetivo para esta neuquina será alcanzar su mayor rendimiento para los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, en Japón.