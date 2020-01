Moni se puso furiosa

El polémico enfrentamiento entre la actriz y los usuarios de las redes se dio cuando una persona publicó una encuesta preguntando a sus seguidores si pagarían 4000 pesos por “la entrada más barata” para ver a Flor Peña en el teatro.

“Hagan todas las encuestas que quieran pero ese es precio de reventa. Hay entradas desde 1500 (pesos). Besos”, fue la rápida respuesta de Peña, acostumbrada desde hace años a manejar la hostilidad en las redes.

Florencia Peña on Twitter Mi linda chaquita, después te pasamos la facturación así si reventas q sea con fundamento https://t.co/ebybaDwC3b — Florencia Peña (@Flor_de_P) January 2, 2020

Florencia Peña on Twitter Mi lindo Angelito.... la constipacion te mando la mierda a la cabeza. Probaste con Agarol? Es mágico. https://t.co/h8sBsVw33e — Florencia Peña (@Flor_de_P) January 2, 2020

Florencia Peña on Twitter Yo no las vendo. Yo actúo ♀️ https://t.co/u4FXI8gq51 — Florencia Peña (@Flor_de_P) January 2, 2020

Florencia Peña on Twitter El Gran Rex es un teatro grande. Y x ahí pasan desde grandes músicos hasta grandes obras de teatro. Fue siempre igual. Hay pa todos los gustos y bolsillos como en cualquier teatro https://t.co/AIicjLh3JH — Florencia Peña (@Flor_de_P) January 2, 2020

Florencia Peña on Twitter Imagínate si un laburante en Argentina tiene q pagar esa cifra.... acá se gana en pesos pape https://t.co/XDVa2uzMnd — Florencia Peña (@Flor_de_P) January 2, 2020

Florencia Peña on Twitter Es lo q sale una obra de teatro hoy. Teniendo en cuenta lo q cuesta producir en Argentina... en otras partes del mundo pagas hasta 300 dólares las entradas. https://t.co/d0wFMKHF5X — Florencia Peña (@Flor_de_P) January 2, 2020

Ninguneo

“Las de 1500 no ves nada, si voy al teatro es para ver”, la chicaneó otra de sus seguidoras. “Va haber pantallas. Se va a ver bien de todos lados. La más cara vale 3000”, respondió la actriz para poner paños fríos.

Pero el ida y vuelta con la protagonista de la obra Cabaret no quedó ahí. Lejos de bajar el tono, otro usuario le retrucó: “Perdón, pero no me parece barato 1500 pesos por menos de 2 hores de teatro. ¿Acaso soy un desquiciad?”.

Evidenciando su malestar y poniéndose más picante, Florencia utilizó su ironía: “Es lo que sale una obra de teatro hoy. Teniendo en cuenta lo que cuesta producir en Argentina… en otras partes del mundo pagas hasta 300 dólares las entradas.

Afuera pagarías 3 o 4 veces este precio. ¿Se entendió ? O te hago un croquis machu?”.