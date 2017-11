Mónica Gutiérrez disparó contra Mariano Iúdica

Embed

Buenos Aires.- Mónica Gutiérrez fue invitada ayer al ciclo Pamela a la tarde y aprovechó su visita para ubicar a Mariano Iúdica, luego de las fuertes declaraciones del conductor sobre el asesinato de Abril Bogado. En la emisión de Polémica en el bar el conductor del lunes había afirmado: “Estoy harto, indignado y asqueado. Soy padre de un nene de la edad de Abril y, la verdad, no me da empacho decir que yo lo mataría con mis propias manos. Si me pasara, le diría a la policía ‘dejámelo a mí’”.