Montaña rusa, el remedio para los cálculos renales

Orlando: La Big Thunder Mountain Railroad del Parque de Disney fue una de las probadas.

Según sus conclusiones, algunas montañas rusas de intensidad moderada pueden facilitar la eliminación de pequeños cálculos renales o piedras en el riñón de forma espontánea. Estos datos científicos fueron publicados en la revista especializada The Journal of the American Osteopathic Association y recogida en medios internacionales como NBC News. En el estudio se evaluó esta alternativa en un modelo de riñón desarrollado mediante una impresora en tres dimensiones (3D), tras haberse notificado varios casos de pacientes que dijeron haberlos superado tras montarse en la montaña rusa Big Thunder Mountain Railroad del parque DisneyWorld en Orlando (Estados Unidos). Un paciente dijo haber superado la nefropatía tras uno de los tres viajes seguidos llevados a cabo.

Montañas rusas de intensidad moderada pueden facilitar la eliminación de pequeños cálculos.

Los autores, David Wartinger y Marc A. Mitchell, utilizaron la impresión en 3D para diseñar un modelo anatómico de riñón mediante silicona transparente que fue completado con orina y tres cálculos renales de diferentes tamaños para poder evaluar el efecto de la montaña rusa. “Los resultados preliminares del estudio apoyan la evidencia anecdótica de que un viaje en montaña rusa podría beneficiar a algunos pacientes con cálculos renales pequeños”, expresó Wartinger. Y agregó que “siempre que el cálculo renal pueda ser eliminado antes de que “alcance un tamaño suficiente como para no obstruir los conductos y evitar el uso de cirugía”.

3D: Se utilizaron riñones de silicona para comprobar que los cálculos eran eyectados.

Además, la montaña rusa sería especialmente efectiva después de someterse a un tratamiento de litotricia o antes de un embarazo programado para prevenir la formación de piedras o la aparición de complicaciones en caso de una obstrucción ureteral.

Los especialistas, en los modelos de riñón que utilizaron, generaron cálculos renales de varios tamaños en las regiones superior, media e inferior del órgano, y los introdujeron en una mochila para someterlos a 20 viajes en la montaña rusa Big Thunder Mountain Railroad, tras haberlo probado previamente en otras atracciones del parque como la montaña rusa Space Mountain, que va a más velocidad.

En el estudio midieron diferentes variables como el volumen de los cálculos renales, su posición dentro del riñón y si el modelo iba en la parte delantera o trasera de la montaña rusa. Y con independencia de las dos primeras variables, los resultados revelaron que cuando el órgano viajaba en la parte posterior el cálculo se eliminaba con el movimiento en el 63,89% de las veces, mientras que en los asientos delanteros apenas se eliminaba en el 16,67% de los casos.

Se forman como los arrecifes de coral

Los cálculos de riñón, los dolorosos cálculos urinarios que afectan a más del 10% de la población mundial, son dinámicos y se forman de manera muy similar a los arrecifes de coral microscópicos, de acuerdo con nueva investigación que podría ofrecer una perspectiva de cómo mejorar su diagnóstico y tratamiento. Los hallazgos, publicados el mes pasado en la revista Scientific Reports, ponen en tela de juicio la suposición de muchos médicos de que los cálculos renales son homogéneos e insolubles.