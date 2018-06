Montanari y García, lejos pero conectados

En la semana, Montanari, que corre su primera temporada en la división teceista, había alentado a García y a Guillermo Quinteros para que la tercera fecha, el Gran Premio Julián Crespo, vuelva a quedar en manos del Borghese Competición, el último equipo del piloto bicampeón fallecido el año pasado a los 32 años. Es que el el 2017, en el primer homenaje, el ganador había sido el Máquina.

“La Monomarca Gol fue mi escuela, donde me encontré con muchos rivales y hoy en día somos amigos. A Julián lo conocí ahí. Estoy contento porque el triunfo volvió a ser para Borghese y para un amigo que es el Gonza García”, expresó Montanari, quinto en el campeonato del TC Pista Mouras.

“No nos esperábamos estar en el podio por cómo arrancó el fin de semana. La verdad es que está costando mucho, es una categoría muy competitiva”, sostuvo el corredor del equipo Garófalo.

“Uno es competitivo, lo tiene en la sangre, en el alma, en lo que compito quiero ganar siempre, pero me di cuenta de que tiene un tiempo de adaptación, de proceso, pero todo llega, con trabajo, haciendo las cosas bien”, agregó.

En el 2017 Montanari ganó el Premio Julián Crespo y este año García lo retuvo para el Borghese.

Un poco más feliz

“Hoy -por ayer- estoy contento, un poco más que el domingo. Veo la repercusión de mucha gente que se puso muy contenta porque gané yo, por Julián. La gente allegada a él quería que la gane alguien cercano, como yo, que era amigo, somos de Allen y corro en el mismo equipo, y justo con sus guantes”, contó García, todavía emocionado.

“En las carreras anteriores que he ganado siempre pensaba ‘ya tengo la carrera ganada, ahora puedo pelear el campeonato’, pero esta vez no me pasa esto. Todavía estoy con que me encantó haber ganado el premio de Julián, y no me puse a pensar en la mochila que me saqué por tener la carrera ganada”, reconoció el allense.

Montanari y García, ex compañeros en la Gol y de equipo, amigos fierreros y amigos de Crespo, se subieron al podio con más de mil kilómetros de distancia pero con diferentes sentimientos. Y ya organizan el asado para invitar a todo el equipo.

"Este podio viene bien anímicamente, para mi familia, Río Colorado, Cipolletti y Neuquén, y para mis sponsors".Nicolás Montanari. Piloto rionegrino en el TC Pista Mouras

“Veo la repercusión de mucha gente que se puso muy contenta porque gané yo, por Julián (Crespo)”.Gonzalo García. Ganador del Premio Julián Crespo en la Monomarca Gol