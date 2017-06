El zaguero central partirá a fin de mes hacia tierras aztecas, pero antes pasó por su ciudad natal, donde fue distinguido por su trayectoria deportiva por el intendente José Rioseco.

“Se me dio esta oportunidad, estamos esperando que se defina todo y, si Dios quiere, en julio ya voy a estar allá”, dijo en conferencia de prensa el defensor, ex Rivadavia y Alianza de Cutral Co.

El neuquino volvió este año luego de una larga recuperación de una lesión y de a poco comenzó a recuperar terreno en el equipo de Jorge Almirón. Ahora buscará probar suerte en el fútbol mexicano en un equipo que pelea por ascender a Primera.

“El de México es un fútbol exigente, está la vara muy alta, hay muchos argentinos y ojalá pueda rendir al máximo para que me vaya bien”, completó Monteseirín.