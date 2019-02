Moquehue: irá 6 años a prisión por violar a su empleada

En el juicio, el fiscal Marcelo Jofré había solicitado una condena de nueve años de prisión, tras hacer hincapié en la violencia de género y sexual que sufrió la víctima, como así también en la extensión del daño.

Como atenuantes, por otra parte, detalló que el abusador no posee antecedentes a la fecha y que estuvo a derecho durante todo el proceso penal.

Cabe recordar que, previamente, el 7 de noviembre de 2018, el acusado fue condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal y que, durante el proceso, fue representado por el abogado particular Juan Manuel Coto.

El aberrante hecho ocurrió entre la medianoche y las 7 del 1° de febrero de 2018, en una cabaña, propiedad del condenado, ubicada a 140 kilómetros de Zapala.

“El imputado quebrantó el derecho de la mujer a decir que no. por eso alegué que hubo violencia de género y sexual en el hecho”.“Hay mujeres que están en esta situación y que no se animan a denunciar. Está muy implantado que si ella accede a reunirse significa que consiente el acto sexual, y no es así”, dijo Marcelo Jofré, fiscal jefe de Zapala, luego de que hallaran culpable al abusador

Allí, la víctima, una mujer de 35 años, se encontraba realizando tareas de limpieza en el lugar. Al terminar, le entregó la llave del inmueble al acusado, quien en ese instante la invitó a tomar una cerveza.

Luego de que la víctima aceptara, comenzó a sentir mareos, circunstancia de la que se aprovechó su empleador para violarla, a pesar de la clara negativa y resistencia.

“Lo que alegué es el derecho de la mujer a decir que no. Él quebrantó ese derecho”, sostuvo el fiscal Jofré en la instancia de juicio.

En su momento, además, había apuntado: “Es la primera vez que se condena, por lo menos acá en Zapala, como violencia de género una violación”.

Tras la denuncia inicial, el fiscal indicó que la víctima recibió el acompañamiento tanto de la fiscalía como del Centro de Atención a la Víctima, a quien durante estos meses “nadie le creía”.

