Mora se quebró tras una fuertísima pelea con Agustín para reingresar a Gran Hermano

La noche de los ex no solo tuvo a los históricos de Gran Hermano , sino que también a los jugadores eliminados de esta edición del certamen. Es que el lunes se dará a conocer quién de todos ellos reingresará a la casa más famosa.

Gran Hermano- pelea-Agustín-y-Mora

“Se pasaron un mes y medio diciéndome de todo, inventando un montón de cosas. Eso la gente lo vio y por algo se fueron de la casa. Si piensan que se fueron de la casa porque jugaron mal, están equivocadas”, comenzó disparando Agustín sobre lo que le molestó.

Y siguió: “En vez de pedir disculpas, siguen igual y no cambiaron en absolutamente nada. Me dijeron de todo, inventaron aberraciones de mí adentro y acá afuera de la casa también. Se metieron con mi sexualidad. Se enarbolaron en la bandera de la empatía y me dijeron de todo”.

Ante esto, Mora contraatacó: “Para empezar, de base, es mentira lo que estás diciendo porque te dije el primer día que yo no te creía nada pero que te pedía disculpas. Me dijiste que me creías las disculpas y me lo agradeciste”.

Mora llora en Gran Hermano

En un tono elevado y a punto de romper en llanto, Mora siguió disparando: “Segundo, yo soy a la primera que juzgaron por su sexualidad desde el día uno. Nadie podía creer que yo tuviera novio, que cómo no era lesbiana, y no por eso salgo a decir las cosas de Agustín. Me da bronca lo que dice”.

Al finalizar, se le comenzaron a caer lágrimas de los ojos ante la impotencia que le generaba la situación. Es por eso que Juan Reverdito se paró a buscarle una botella de agua para que ella pueda calmarse y seguir adelante con el programa.