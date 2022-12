El novio de Julieta Poggio de Gran Hermano contó qué siente por Marcos

El joven que también es modelo no dudó en expresarse con vehemencia y dijo: “Es un mensaje medio feo el que están dando como sociedad. Se quejan de que el amor ya no existe, pero incentivan masivamente a una infidelidad pública y la idealizan”.

Intentando una lectura inteligente del comportamiento de la audiencia, Bardelli razonó: “Entiendo la idealización de la gente porque quieren ver al pibito fachero con la mina linda, como pasa en las series y las películas, pero deberían tener en cuenta la parte humana”.

Incluso apuntó contra la producción de Gran Hermano por la ediciones de los tapes y sostuvo: "De hecho, hablamos con Juli de esto, porque ella es la única que está de novia, así que era obvio que le iban a poner a alguien para juntarla, eso es lo que ven en el programa y no me molesta".

Y respecto a todos los episodios en los que Julieta abraza y se acerca a Marcos, Lucca contó: "No me molestan para nada los tapes. Lo digo porque muchos dicen 'pobre, el novio estaba ahí viendo todo, se puso re incómodo'. No digan boludeces porque me cagué de risa por lo que estaba diciendo Santi del Moro".