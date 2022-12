Cuál es el personaje por el que Marianela Mirra no mira Gran Hermano

Además, si bien ahora da su opinión del reality desde su cuenta oficial de Instagram, en un principio había dicho que no iba a mirar el programa. Pero, en las últimas horas a través de las redes confesó por qué había dicho eso.

“Cuando dije que no iba a ver más ‘Gran Hermano’, era por personajes como Holder, Martina, Tora. Que ellos se fueran me hizo dar ganas de verlo”, escribió la ex ganadora del reality. Aunque, por otro lado, en los próximos días, a través del repechaje, volverán a entrar exparticipantes, algunos votados por el público y otro por los miembros de la casa, por lo que es una posibilidad que vuelvan a ingresar. En tanto que cabe destacar que Holder está de vacaciones en México y anunció que podría regresar el 26 de diciembre si le toca ingresar nuevamente al juego.