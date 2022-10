Marianela Mirra confesó por qué se negó a estar cerca de Gran Hermano

Marianela Mirra aclaró por qué no está en Gran Hermano.

Marianela Mirra fue la ganadora de Gran Hermano en 2007. Ante un nuevo lanzamiento del reality, se produjo la posibilidad de que nuevamente esté vinculada a él debido al prestigio que ganó por su participación. Sin embargo dijo que no y contó los motivos.

Sin embargo, los años pasaron. Ella no tuvo demasiadas intenciones de seguir ligada a Gran Hermano en las ediciones que vinieron luego. Más allá de alguna que otra pelea en televisión con Nadia Epstein , su gran enemiga dentro del juego.

Marianela Mirra sobre Gran Hermano.webp

Ahora, con esta nueva edición del reality, se la notó participativa en redes sociales opinando sobre cómo estaba la casa. “¡No romanticen las historias tristes, por favor! Tienen que divertir a la audiencia, ¡qué es esto!”, escribió en las primeras semanas de Gran Hermano.

“Tengan la capacidad y habilidad de comprar a la gente por lo que son, sin encasillarse en quién y cómo son. Miren que los perdonamos, no los vamos a juzgar”, opinó sobre el accionar de los participantes actuales. Y fue contundente debido a que no le gustó: “No lo veo más”.

Marianela Mirra en Instagram sobre Gran Hermano.webp

Estos comentarios despertaron las consultas de la gente que se mostraron intrigados sobre los motivos por los que no había estado entre los integrantes del debate. “¿Por qué renegás de la tele? Todavía tenés miles de fans que esperan verte en al menos una entrevista o una participación en ‘GH’”, le marcaron en Instagram.

A lo que Marianela Mirra se encargó de dar los motivos por los que se encuentra fuera. “No reniego de la televisión, reniego de tanta falta de respeto. A mí no me suma dar una nota, no es soberbia, yo tengo una vida fuera de ‘GH’”, explicó la ganadora en 2007.

Gran Hermano sin Marianela Mirra.jpg

Por lo pronto, la gente deberá conformarse con ver en los Debates y en La noche de los ex a otros que integraron la casa como Ximena Capristo, Gustavo Conti, Diego Leonardi, Nadia Epstein y Cristian U.