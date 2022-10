Gran Hermano: Maxi salvó a Alfa y así quedó la placa de nominados

Nueva placa de nominados.jpg

La semana en la casa más famosa del país tendrá un nuevo desafío para los participantes ya que perdieron la prueba semanal y tendrán mitad de presupuesto para las compras en el supermercado. Los jugadores tenían que reventar los globos esparcidos a lo largo de una sala y sacar el código que estaba ahí, luego lo ponían en una máquina al final del cuarto, si era el correcto ganaban, si no, debían intentarlo otra vez. Claro que no tenían todo el tiempo que ellos querían y lo tenían que lograr en 40 minutos y se podía pinchar un globo por concursante.

La prueba la perdieron y ahora deberán comprar con la mitad del presupuesto y así hacer malabares para comer y que la falta de insumos no genere más conflicto de lo que hay en la casa.

Fuerte crítica de Jorge Rial a Santiago del Moro

El nuevo conductor de Gran Hermano fue criticado por el exconductor del ciclo, Jorge Rial. Pese a que Del Moro lo llamó previo al debut y le pidió algún que otro consejo para animar el reality más visto de la televisión, ahora el periodista lo cuestionó.

Todo se dio cuando en Argenzuela le plantearon a Rial el malestar del público por la conducción de Santiago y la posibilidad de que Jorge regrese a la pantalla. Negativo frente a ese deseo, el conductor lanzó una filosa crítica. “Y… es un chico raro. Qué se yo, no sigue a nadie en las redes, casi no tiene actividad en las redes. Llega sobre la hora a todos lados. Tiene una vida muy especial. Tiene un filtro de Instagram incorporado a su cuerpo, porque siempre está igual, luminoso, sonriente, sin arrugas… parece un pibe… ¡Y tiene como 50 años ya!", contestó el ex Intrusos.

"Está siendo desgastado por el canal, que lo manda a conducir esos debates que no sirven para nada. Lo importante de Gran Hermano son las galas de nominación y de eliminación. Los debates son de relleno, para aprovechar el rating que va quedando. Lo están exponiendo al pedo, que lo dejen para las galas. Los debates que se los den a Robertito o a alguno que ande por ahí", cerró.