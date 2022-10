La terrible denuncia de una ex novia de Holder de Gran Hermano

A pesar de que ya era un influencer antes de entrar a Gran Hermano , la exposición que tuvo Tomás Holder en la semana que estuvo dentro del reality le jugó una mala pasada. El ex participante salió de la casa en la primera semana de juego y recibió críticas tanto del público, como de los medios. Sin embargo, nada tan grave como la denuncia que le hicieron en vivo en la tarde del jueves.

Es que en el programa de TV de Julieta Prandi, una ex pareja del participante salió a hablar y, a pesar de que ocultó su identidad, denunció los duros modos que tuvo él con ella el tiempo que estuvieron saliendo juntos.

“Nosotros en pandemia nos conocimos por Instagram, al principio pintaba bien, pero después fue abarcando una personalidad que yo desconocía. Empezó a mostrarse como más ególatra. La relación terminó a principios de agosto de ese año”, arrancó contando la supuesta ex pareja de Holder.

Ante la consulta de si había sido violento con ella, la mujer en cuestión no quiso ampliar demasiado, sin embargo, insinuó que si.

"Hay un tema ahí que mi abogado me aconsejó que no lo puedo hablar, pero sí tuvo actitudes violentas. Yo el abogado lo tengo por miedo, ya de por si su físico en mi persona me da temor”, contó la mujer.

“¿Pero él tuvo alguna actitud frente a la que vos dijiste ‘hasta acá llegué, no quiero esto para mi vida?”, le consultó Guido Záffora, panelista del programa. “Sí. De hecho a partir de estas historias tuve que ir a terapia, pero no hice denuncia”, le confirmó la chica.

Fue ahí que Julieta Prandi se metió en la charla y, con la experiencia de lo que tuvo que vivir con su ex pareja, decidió darle un consejo a la ex pareja de Tomás Holder.

“Vos sabés que es muy importante tu testimonio y que, cualquier que haya pasado violencia, lo visibilice para prevenir a la o el que venga después. Y también sería muy importante, esto te lo digo como mensaje, que hagas esa denuncia, más allá de lo que salga en los medios", le pidió.

"Primero porque te vas a proteger vos y también ponés un freno para lo siguiente. Yo no sé cuál es el caso, pero hablás de episodios de violencia y tenés miedo a revelar tu identidad, lo que habla de que algo pasó. Mi consejo, por haber vivido violencia, es que hagas la denuncia”, agregó Julieta Prandi.