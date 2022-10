La fortuna que cobra Tomás Holder por un posteo en redes sociales

La salida de Tomás Holder generó repercusión no solo en la casa de Gran Hermano sino en la farándula. El exparticipante del reality se mostró molesto en el programa de Georgina Barbarossa y decidió abandonar la entrevista. El rosarino no es uno de los favoritos en el afuera y de hecho su nominación lo eliminó de la casa más famosa del país.

Tomás Holder.jpg

Tenso momento en A la Barbarossa

El rosarino de 21 años estuvo invitado al programa de Georgina por la pantalla de Telefe. Sin embargo, en medio de la nota decidió abandonar los estudios un tanto molesto por las actitudes de las panelistas. Claro que tras un corte comercial convencieron al joven de que continuara en el magazine del canal.

“¿Estás incómodo?", enunció Georgina, ante lo cual Holder fue brutalmente honesto y apuntó hacia el panel: "Sí, estoy incómodo porque recién escuché comentarios de la mesa: 'en tres meses se pelean', cosas así... Siento que siguen faltando el respeto. Entonces, yo la verdad que te digo que gracias por invitarme, muchas gracias por el espacio, pero quiero llegar hasta acá. Así que bueno, gracias". Al ver la intención del joven de levantarse del sillón, Barbarossa lo retuvo y lo hizo sentar nuevamente. "No te vayas, un segundito, un segundito... No les hagas caso, no sé qué están diciendo", agregó la conductora.

"Igual, Georgina, no quiero hablar más, en serio, quiero retirarme, no me siento cómodo", reafirmó Holder. "Bueno, amor, está bien", manifestó Georgina visiblemente descolocada por la situación. "¿Me sacan esto?", expresó Tomás en referencia al micrófono. "Esperate un segundito. Vamos al corte", comentó Georgina para terminar con el tenso momento. Sin embargo, al regresar del corte comercial, Tomás continuó la nota con tranquilidad.

Georgina y Holder.jpg

Tras la repercusión que tuvo el momento que por cierto se convirtió en tendencia Holder compartió en su historia de Instagram una foto que Georgina había subido con la leyenda “al final es un tierno” a lo que Tomás sumó: “un amor de persona. Gracias por el espacio”.