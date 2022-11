Piden eliminar a Thiago Medina de Gran Hermano

" Es un atrevido. Lo que hizo con Agustín me resulta insoportable e inadmisible para mis ojos ", afirmó la exparticipante desde Stories . Para que quede clara su postura, también se subió a una campaña en redes contra del humilde joven de La Matanza: " #FueraThiago ".

El posteo de Marianela contra Thiago.jpg

Por último, Marianela Mirra blanqueó que "su argumento" para motorizar la expulsión de Thiago Medina era su indignación con él por acostarse y acariciar a Agustín Guardis cuando su competidor estaba completamente dormido.

Tras lo ocurrido, se pudo ver al joven oriundo de La Plata solitario, sentado en un banquito, angustiado y desolado.

En las redes el repudio no tardó en llegar y se habló de acoso. “Lo tocaron, besaron, apoyaron y burlaron de él mientras estaba dormido. Esto es más que bullying y hacerlo en frente de las cámaras refleja la impunidad que manejan los varones cuando andan en grupito”, se quejó, por ejemplo, una usuaria en Twitter.

También se hizo eco de la situación, Amnistía Internacional Argentina, también se sumaron al repudio y compartieron un mensaje a través de sus redes.

Comunicado de Amnistía sobre el acoso de Thiago.jpg

“Ayer se difundieron imágenes en las que un participante se acostó al lado de otro mientras dormía: lo tocó, besó, manoseó y se fue, junto a otros dos que miraban y se reían como si fuera un chiste”, comenzaron escribiendo.

“Gran Hermano se olvida de algo básico: el consentimiento. Y no, no es un chiste”, concluyeron y luego compartieron una imagen con la frase “Cuando dormís no hay consentimiento”.