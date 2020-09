More Rial contra la Bomba: "Le vamos a embargar el sueldo"

Durísimo

Ante ese comentario, la joven le solicitó a su abogado que iniciara una demanda contra la artista por discriminación. “No hay penas de prisión: hay multas y resarcimiento económico. Y después, en todo caso, tendrá que hacer algún tipo de tarea comunitaria”, comenzó explicando Alejandro Cipolla.

“Vamos a solicitar 200 mil pesos en esta instancia. Si nosotros no podemos conciliar este acuerdo, vamos a pedir que se le aplique la sanción. Ahí sí, la vamos a llevar ante la Justicia de la Nación, con una querella penal, por calumnias e injurias. Y, a posteriori, le vamos a iniciar una demanda civil por daños y perjuicios”, agregó el letrado

Viral

Luego, Cipolla afirmó que los dichos de Gladys se hicieron virales, algo que afectó a su defendida. “A raíz de los dichos de ella que se viralizaron, se generó una catarata de mensajes discriminatorios hacia Morena que sigue hasta el día de hoy. Así que le generó un daño tremendo”, manifestó el letrado en Teleshow.

Por último, Cipolla se refirió al comentario de la artista manifestando que no tenía dinero (ver aparte): “Yo pregunto, ¿en el programa no le pagan? Si no tiene plata le vamos a embargar el sueldo del Cantando”.

Gladys confesó que no tiene plata y que tendrá que ir “presa”

La cantante tropical se refirió a la denuncia. Entre lágrimas dijo que no quiso lastimar a Morena Rial y reveló que no tiene solvencia económica.

Ante la denuncia que deberá afrontar y el posible embargo que se le viene, Gladys se refiró a esos dichos que reveló frente a Jorge Rial en Intrusos. “¿Cómo podría ir yo al programa del padre y hablar así? Entonces ¿por qué no reaccionó su papá si fue algo malo lo que dije?”, comenzó explicando la cantante en “Por si las moscas” (La Once Diez/Radio de la Ciudad). “Cómo se pueden imaginar que me voy a sentar en un programa a agredirla, yo estaba enumerando las barbaridades que la gente me decía”, se justificó la artista.

“Rial entendió de qué estaba hablando porque no tuve animosidad. Estaba llorando mientras lo contaba. No le debería pasar eso por la cabeza a Morena. La quiero como a una hija. Me duele muchísimo”, acotó la cantante.

Sin dinero

En cuanto a la demanda, la madre de Tyago Griffo confesó que no puede responder económicamente. “Si necesita plata, que no me pida porque no tengo, pero si necesita unas disculpas, se las pido con mucho gusto. Ella era muy amiguita de mi hijo cuando eran chiquitos, es como una hija, es la hija de Jorge, a quien conozco. Me sorprende ingratamente, muchísimo. Yo no tengo plata, soy una laburante. Si tengo que pagar, voy a ir presa”, dijo Gladys casi llorando. Y cerró: “Me duele muchísimo esto de Morena porque no es mi esencia, no es mi alma”.

Le hizo bullying a Cubero por su voz

Días atrás La Bomba le hizo bullying a Poroto Cubero al expresar con voz aflautada que no le gustaban ese tipo de hombres. Mica Viciconte, que participará del Cantando como nueva figura, salió al cruce afirmando que le había hecho bullying a su pareja: “Vamos a ver si se lo dice en la cara. La voz no tiene nada que ver con que si sos hombre o no lo sos”, dijo.