“Un día la vida me golpeó tan fuerte que me enseñó a resistir.Un día me mintieron de tal forma que me dolió y entonces aprendí a ir siempre de frente y con la verdad. Un día me falló quien menos me imaginaba y aprendí que las palabras hay que cumplirlas y de los actos hacerse cargos”, arrancó diciendo.

Y siguió: “Aunque duela o cueste el mejor guerrero no es el que triunfa siempre, sino el que vuelve sin miedo a la batalla“.

Por último, Morena se dirigió a su papá: “Valoren todo… Cada persona, cada cosa… No crean que por tenerlas ahora las tendrán toda la vida… Lo que llega también se va… Y que digan lo que quieran de mi, pero lo cuidé cuando nadie lo hacía y lo apoyé cuando nadie mas estaba…”, cerró la hija mayor de Jorge Rial.

Por otro lado, Morena aseguró que se lanzará como cantante, horas después de que se conociera de que Christian Manzanelli, manager de la joven, decidió dar de baja su contrato para representarla por miedo al intruso.

“Próximamente voy a sacar mis primeros temas. Y dentro de muy poquito el disco completo. Gracias a todos los que me ayudaron y apoyaron”, comentó la joven y aprovechó para tirarle un “palito” a Manzanelli. “A los que mintieron y engañaron, ¡así les va!”, sostuvo la joven.

A su vez, su novio Facundo Ambrosioni llamó la atención mediática a partir de un posteo romántico que terminó siendo blanco de burlas.

"Somos como el muro de Berlín, indestructibles y cada palabra, cada cosas que dicen nos hacen más fuertes e inseparables. Te amo mi amor, por siempre juntos y felices", escribió el futbolista cordobés.

Ante las burlas y comentarios que comenzaron a aparecer en las redes, minutos después, el jugador decidió borrar la publicación al darse cuenta el tremendo error que había cometido al asegurar que el muro que cayó en 1989 era "indestructible".

El posteo fue reemplazado por uno similar pero con la frase modificada. "Somos como un muro blindado e indestructibles y cada palabra, cada cosas que dicen nos hacen mas fuertes e inseparables. Te amo mi amor , por siempre juntos y felices", volvió a escribir.

