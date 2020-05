La One salió a pegarle otra vez a Yanina Latorre

La guerra entre Moria Casán y Yanina Latorre no tiene fin. Luego de que La One reflotara el affaire de Diego Latorre con Natacha Jaitt, Yanina le respondió sin filtro. Pero el cruce no quedó ahí y Moria volvió arremeter contra la panelista